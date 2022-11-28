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Сегодня, 13:00

Сторожук рассказал, когда встретится с руководством «Краснодара» по поводу его будущего

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал, когда состоится встреча с руководством клуба по поводу его будущего.

«Не знаю, что вам и сказать. Мне ничего об этом не говорили. Пока мы работаем. Наверное, скоро вы все сами узнаете. Лично мне никто и ничего не говорил. После матча с «Химками» я поблагодарил команду в раздевалке, пожелал всем хорошего отпуска. Сейчас все уходим в отпуск и все», — цитирует Сторожука «РБ Спорт».

Команда набрала 25 очков в 17 матчах РПЛ, заняв 8-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/
ФК Краснодар
Александр Сторожук
0
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