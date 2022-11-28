Билялетдинов — об успехах «Спартака»: «Появился тренер, который нашел общий язык с ребятами»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии «СЭ» оценил результаты красно-белых в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

«Посмотрим, как все закончится. Сейчас у команды будет длительная подготовка. Вторая часть сезона будет определяющей. Пока дела идут неплохо для команды. Не могу сказать, что результаты «Спартака» стали неожиданными. Сразу понятно, что что-то поменялось в команде. Все надеялись, что все будет к лучшему. Так оно и есть. Поменялся климат вокруг клуба, все немного утихло, появился тренер, который нашел общий язык с ребятами», — сказал Билялетдинов «СЭ».

После первого круга сезона-2022/23 в РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. «Спартак» расположился на второй строчке (36 очков). Третье место занимает «Ростов» (35 очков).