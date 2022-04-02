Экс-арбитр Николаев назвал оправданным решение отменить гол Промеса в матче против «Локомотива»

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отмену гола нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за офсайда в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«Перед матчем было понятно, что в связи с погодными условиями нет возможности рисовать офсайдные линии. Но это вспомогательный элемент. В этом момент, посмотрев визуально и не прочерчивая линии, было принято решение, что это вне игры. На мой взгляд, это решение оправдано», — сказал Николаев «СЭ».

На 42-й минуте матча «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым приняла решение отменить гол Промеса в ворота железнодорожников.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Алексей Лунев определили, что в момент передачи партнера автор гола Квинси Промес находился за линией офсайда. Защитник «Локомотива» Тин Едвай, пытавшийся прервать пас, не коснулся мяча.