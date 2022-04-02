Федун отказался отвечать на вопросы после поражения «Спартака» от «Локомотива»

Владелец «Спартака» Леонид Федун отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Локомотива» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).

Единственный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор на 85-й минуте матча.

Игра между командами должна была начаться в 19.30 (мск). Из-за тяжелых погодных условий и уборки снега с поля решение о проведении матча перенесли на 20.00 (мск), после чего назначили старт встречи на 20.30 (мск).

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 37 очков после 22 матчей. «Спартак» занимает десятое место, у команды 27 очков после 23 встреч.