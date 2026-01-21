Бутовский стал главным врачом московского «Динамо»

Бывший врач сборной России Михаил Бутовский, как и сообщал «СЭ», стал новым главным врачом московского «Динамо».

Он сменил Александра Родионова, ушедшего нынешней зимой в «Локомотив».

44-летний Бутовский с 2014 по 2021 год входил в медицинский штаб сборной России и работал на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы.

На клубном уровне он работал в ЦСКА (2016-2019), «Спартаке» (главный врач в сезоне-2019/20) и 4,5 сезона занимал аналогичную должность в «Рубине».

С мая 2025 года Бутовский возглавлял медицинский департамент ФМБА России.

«Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице.