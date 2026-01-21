РУСАДА чаще всего проверяло игроков «Краснодара» и «Локомотива» в 2025 году

Футболисты «Краснодара», «Локомотива» и «Сочи» чаще всего подвергались проверкам на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2025 году, сообщается на сайте организации.

Суммарно по 11 футболистов «Краснодара» и «Локомотива» прошли 15 процедур допинг-контроля. Аналогичный показатель — 15 проб зафиксирован у «Сочи», которые сдали девять игроков. В ЦСКА, «Зените» и «Балтике» проверили по девять футболистов, которые сдали 14, 12 и 10 проб соответственно. В «Спартаке» и «Рубине» под контролем побывали по восемь игроков, в московском «Динамо» — шесть. Реже всего проверяли «Оренбург»: клуб подвергся лишь одному тестированию.

Чаще других на индивидуальном уровне проверялись Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо» Москва) и Илья Рожков («Рубин») — каждый из них сдавал пробы по три раза.

Всего в 2025 году РУСАДА провело 188 тестирований футболистов клубов РПЛ и ФНЛ. Как уточняется, тестирование нередко носило комплексный характер и включало забор нескольких видов биологических проб. В общей сложности допинг-контролю подверглись 147 футболистов. В женском футболе было осуществлено 28 тестирований — по одной проверке для каждой из 28 футболисток.