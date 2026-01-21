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Допинг

21 января, 17:17

РУСАДА чаще всего проверяло игроков «Краснодара» и «Локомотива» в 2025 году

Алина Савинова

Футболисты «Краснодара», «Локомотива» и «Сочи» чаще всего подвергались проверкам на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2025 году, сообщается на сайте организации.

Суммарно по 11 футболистов «Краснодара» и «Локомотива» прошли 15 процедур допинг-контроля. Аналогичный показатель — 15 проб зафиксирован у «Сочи», которые сдали девять игроков. В ЦСКА, «Зените» и «Балтике» проверили по девять футболистов, которые сдали 14, 12 и 10 проб соответственно. В «Спартаке» и «Рубине» под контролем побывали по восемь игроков, в московском «Динамо» — шесть. Реже всего проверяли «Оренбург»: клуб подвергся лишь одному тестированию.

Чаще других на индивидуальном уровне проверялись Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо» Москва) и Илья Рожков («Рубин») — каждый из них сдавал пробы по три раза.

Всего в 2025 году РУСАДА провело 188 тестирований футболистов клубов РПЛ и ФНЛ. Как уточняется, тестирование нередко носило комплексный характер и включало забор нескольких видов биологических проб. В общей сложности допинг-контролю подверглись 147 футболистов. В женском футболе было осуществлено 28 тестирований — по одной проверке для каждой из 28 футболисток.

Источник: https://www.rfs.ru/news/223678
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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