Врачом «Динамо» станет Бутовский, работавший в ЦСКА, «Спартаке» и сборной России
Как стало известно «СЭ», новым главным врачом «Динамо» станет Михаил Бутовский, работавший ранее в ЦСКА, «Спартаке», «Рубине» и сборной России.
Он сменит Александра Родионова, ушедшего нынешней зимой в «Локомотив».
«Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
4
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
6
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|0 : 3
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|2
|0
|2
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