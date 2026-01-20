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20 января, 18:49

Врачом «Динамо» станет Бутовский, работавший в ЦСКА, «Спартаке» и сборной России

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Как стало известно «СЭ», новым главным врачом «Динамо» станет Михаил Бутовский, работавший ранее в ЦСКА, «Спартаке», «Рубине» и сборной России.

Он сменит Александра Родионова, ушедшего нынешней зимой в «Локомотив».

«Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице.

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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
4
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
6
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 2 0 2
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