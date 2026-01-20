Врачом «Динамо» станет Бутовский, работавший в ЦСКА, «Спартаке» и сборной России

Как стало известно «СЭ», новым главным врачом «Динамо» станет Михаил Бутовский, работавший ранее в ЦСКА, «Спартаке», «Рубине» и сборной России.

Он сменит Александра Родионова, ушедшего нынешней зимой в «Локомотив».

«Динамо» набрало 21 очко в 18 матчах РПЛ и занимает 10-е место в турнирной таблице.