Первый тренер Соболева уверен, что нападающий будет получать больше игрового времени после ухода Лусиано и Кассьерры

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева Александр Горбунов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футболиста.

«Пока нет нападающих, шансов у Соболева, конечно, больше. Считаю, что трансферы Лусиано и Кассьерры пойдут на пользу Александру. Он будет получать больше игрового времени. Но Соболеву нужно доказывать свою состоятельность на сборах. Также считаю, что «Зениту» точно нужен еще один форвард. На одном Соболеве сезон вытягивать нельзя. Понятно, что при трансфере нового нападающего количество игрового времени Соболева сократится, однако считаю этот шаг необходимым. Думаю, что Александру точно нужно оставаться в «Зените». Нужно бороться и доказывать. Почему-то я уверен, что весной у «Зенита» и Соболева все будет хорошо, и дела пойдут лучше», — сказал Горбунов «СЭ».

11 января Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА. По сообщениям СМИ, Матео Кассьерра близок к переходу в «Атлетико Минейро».

В этом сезоне 28-летний Соболев провел за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

(Максим Ваншейд)