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Сегодня, 18:00

Булыкин считает, что одну-две игры в экстремальных погодных условиях можно выдержать

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» оценил качество газона в матче 18-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Факелом» (1:1).

«Поле в Воронеже не только сегодня ужасное. Если на нем разрешают играть РПЛ и РФС, значит, оно проходит по всем регламентам. Есть в нашем чемпионате 5-6 игр при экстремальных условиях. Это либо холод, либо, наоборот, очень жарко, либо поле затопило дождем. Футболисты привыкают ко всему. Конечно, холод — это самое противное. Но зато потом есть месяц отпуска и два месяца зимняя подготовка. Поэтому они справляются с такими условиями. Тем более, это всего одна или две игры. Это можно выдержать», — сказал Булыкин «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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 6
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Локомотив

 6
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Спартак

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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