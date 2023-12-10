Агент Сафонов: «У Тюкавина все совпало: стал лидером «Динамо», женился, забивает и команда в тройке»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, подвел итоги первой части сезона РПЛ для 21-летнего футболиста.

«Тюкавин — один из лучших в «Динамо». Все у него совпало: и женился, и лидером команды стал, и забивает, и команда в тройке. Сейчас уйдет в отпуск с новым контрактом, голова ничем не будет забита, отдохнет. Хочется пожелать ему только здоровья и удачи. Две недели точно отдохнет, отпуск Костя заслужил», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года.