Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:13

Агент Сафонов: «У Тюкавина все совпало: стал лидером «Динамо», женился, забивает и команда в тройке»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, подвел итоги первой части сезона РПЛ для 21-летнего футболиста.

«Тюкавин — один из лучших в «Динамо». Все у него совпало: и женился, и лидером команды стал, и забивает, и команда в тройке. Сейчас уйдет в отпуск с новым контрактом, голова ничем не будет забита, отдохнет. Хочется пожелать ему только здоровья и удачи. Две недели точно отдохнет, отпуск Костя заслужил», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-tyukavina-u-kosti-vsyo-sovpalo-stal-liderom-dinamo-zhenilsya-zabivaet-i-komanda-v-troike-313980/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил достижение 1500 очков в НХЛ
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Сочи» — «Оренбург»: судья добавил 5 минут, но сыграли меньше. Почему матч не доигран?
«Балтика» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
«Краснодар» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире 10 декабря
«Краснодар» — ЦСКА: Сперцян, Файзуллаев и Чалов сыграют с первых минут
«Балтика» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
Петржела: «Динамо» поборется за «золото» в РПЛ, Личка знает, что делает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что одну-две игры в экстремальных погодных условиях можно выдержать

«Оренбург» в концовке ушел от поражения в матче с «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости