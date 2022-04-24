Божович заявил, что «Рубин» по делу обыграл тульский «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

Единственный гол в матче забил полузащитник казанцев Александр Ломовицкий.

«Игра была очень хорошая. До гола мы держали мяч, пытались что-то создавать, но острых моментов не было. Первый раз «Рубин» зашел в штрафную и забил. У «Рубина» было несколько хороших подходов к нашим воротам. Соперник по делу победил», — сказал Божович.

«Арсенал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 26 матчах. «Рубин» идет на 11-й строчке с 29 очками в 26 играх.