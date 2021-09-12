Березуцкий о состоянии Фернандеса: «Когда его ждать — не знаем. Думаю, будет понятно через 2-3 дня»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса, который пропускает игру 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».
«О состоянии Фернандеса вы знаете — он получил травму в сборной. Когда его ждать — мы не знаем, это большой вопрос. Думаю, будет известно в ближайшие пару-тройку дней. Жора Щенников получил нефутбольную травму, на данный момент неизвестно, когда он восстановится. Остальные здоровы. Хватит ли нынешнего состава для решения задач? Считаю, что этой обоймы достаточно. Как говорится, имеем, что имеем. Хотелось, конечно, взять футболистов, но не получилось практически на флажке трансферного окна», — сказал в эфире «Матч Премьер» Березуцкий.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 14.00 (мск).
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