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Березуцкий о состоянии Фернандеса: «Когда его ждать — не знаем. Думаю, будет понятно через 2-3 дня»

13:55
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса, который пропускает игру 7-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала».

«О состоянии Фернандеса вы знаете — он получил травму в сборной. Когда его ждать — мы не знаем, это большой вопрос. Думаю, будет известно в ближайшие пару-тройку дней. Жора Щенников получил нефутбольную травму, на данный момент неизвестно, когда он восстановится. Остальные здоровы. Хватит ли нынешнего состава для решения задач? Считаю, что этой обоймы достаточно. Как говорится, имеем, что имеем. Хотелось, конечно, взять футболистов, но не получилось практически на флажке трансферного окна», — сказал в эфире «Матч Премьер» Березуцкий.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 14.00 (мск).

Арсенал Т — ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
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Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

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2.60

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Иван Торопцев все материалы автора

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