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Божович назвал главную проблему «Арсенала»

31 октября, 21:30
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Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после домашнего матча 13-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2) затруднился назвать причину очередного неудачного начала игры. Южане открыли счет на 2-й минут, когда в первый раз за вечер отличился Матео Кассьерра. При этом специалист обратил внимание на очень большое число пропущенных оружейниками голов — в целом в чемпионате, а также в первые и последние минуты таймов.

«Трудно сказать и объяснить, почему такое неудачное начало. Это не в первый раз у нас так получается. Очень много игр, когда мы пропускаем в самом начале, «в раздевалку» или «из раздевалки». Честно говоря, не ожидал такого, потому что договаривались: начинаем надежно, навязываем борьбу, с первых минут действуем осторожно. Просто не знаю, такое трудно объяснить», — сказал Божович в послематчевом комментарии.

О том, что во втором тайме его команда реализовала только один момент, черногорец заметил: «К сожалению, так получилось. А когда (Эванс) Кангва попал в штангу, после этого нам сразу забили второй гол. Где-то удача повернулась к нам спиной. Так-то думаю, что игра была ничейной».

На вопрос о главной проблеме команды тренер ответил: «Главная проблема — в том, что мы очень много пропускаем. По этому показателю мы — самая плохая команда чемпионата, пропустили 26 голов. Вот это главная проблема».

Об игре без зрителей из-за ковид-ограничений в регионе Божович сказал: «Для нас играть здесь без болельщиков — очень сложно и трудно. Они всегда нас гонят вперед, очень хорошо поддерживают. Для нас этот локдаун — очень плохо».

О значении следующего матча с «Уфой» тренер заметил: «Почему сложно настроить? Это игра за шесть очков. У нас уже два поражения подряд, так что настраиваемся и надеемся, что будет положительный результат».

После поражения от «Сочи» туляки занимают 14-е место с 12 очками. На одно больше — у «Уфы» и «Ростова». «Арсенал» примет башкирцев в 14-м туре в субботу, 6 ноября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
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Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
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Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Артем Агапов все материалы автора

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