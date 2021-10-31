Президент «Урала» Иванов: «Весла не бросаем, будем дальше грести»
Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Химками» (0:0) отметил, что команда не собирается сдаваться и будет усиливаться.
«Положение непростое, но что поделаешь. Это же футбол. Весла не бросаем, будем дальше грести. Трансферы зимой? Усилимся.
Конечно, мы не сидим на месте просто так. В некоторых моментах мы правда играем неплохо. Молодым игрокам нужно время притереться к РПЛ. Вот, «Крылья Советов» отлично играют, к такой игре нам нужно стремиться. Иван Кузничев играет у нас, я считаю его одним из сильнейших молодых центральных защитников сейчас в РПЛ, Адамов хороший есть", — сказал Иванов.
«Урал» занимает последнее 16-е место в таблице «РПЛ». В следующем туре команде играть с лидирующим «Зенитом».
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