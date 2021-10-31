Тренер «Химок» Игорь Ющенко после матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:0) отметил, что команде не хватает уверенности.

«Игра получилась продолжением кубковой игре в Калининграде. Что там, что здесь матч был до гола. Не сумели забить. Такой результат нас не устроил, — отметил Ющенко. — Двойная замена в середине второго тайма? Мы посмотрели, что ребята поднаелись, сделали замены. Кухарчук имел момент, а Долгов немного не вошел игру.

Надо поработать над уверенностью в собственных силах. В том году команда показала и доказала, что есть команда, есть исполнители. Команде немного не хватает уверенности. Надо работать и все будет нормально.

Конечно, матч без болельщиков — как будто товарищеский. Не хватает драйва. Есть прекрасные болельщики, этим славятся «Химки». Не хватало сегодня болельщиков".