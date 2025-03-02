«Ростов» — «Динамо»: Тюкавина заменили из-за травмы

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин из-за повреждения не сумел продолжить матч против «Ростова» в 19-м туре РПЛ.

На 22-й минуте форвард бело-голубых покинул поле при счете 0:0, его заменил Эль Мехди Маухуб, за которым главный тренер «Динамо» Марцел Личка побежал в раздевалку.

«СЭ» ведет трансляцию матча «Ростов» — «Динамо».