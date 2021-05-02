Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча питерцев против «Локомотива» в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Бесспорно «Зенит» заберет чемпионство в этом матче, — сказал Боярский «СЭ». — Настрой у команды боевой. Например, Тимощук считает, что «Зенит» готов не сдавать свои позиции. Я сам пойду на стадион, чтобы быть очевидцем золотого матча. У «Локомотива» нет даже шанса? Нет, шанс есть у всех. Но пока никому не удается им воспользоваться, ибо «Зенит» лучшая команда на сегодняшний день. Трудно представить, что «Локомотив» может обыграть команду из Санкт-Петербурга дома. Нет, это невозможно. Я убежден, что Сергей Богданович проведет толковую работу с Тимощуком, чтобы отставить все претензии. 3 чемпионства подряд — это не хухры-мухры».

Боярский также считает, что «Зенит» может одолеть «Локомотив» с крупным счетом.

«На самом деле трудно предсказывать счет, ибо не хочется ошибаться. Все равно мне кажется, что сегодня «Зенит» выиграет со счетом 3:0», — добавил Боярский.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 2 мая, на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург). Начало встречи — 19:00 по московскому времени. Питерцы в случае победы могут досрочно оформить чемпионство.

(Артем Бухаев)