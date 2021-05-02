«Очень теплый и душевный клуб». Жена Ари поблагодарила «Краснодар», Галицкого и болельщиков

Наталья Грызлова, жена форварда «Краснодара» Ари, прокомментировала уход мужа из клуба по окончании сезона.

«Очень многое хочется сказать и написать... Слов не хватит, чтобы описать то, что происходит внутри! Хочется в первую очередь поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого и клуб «Краснодар», сотрудники которого относятся с любовью к каждому члену семьи игрока! Это очень теплый и душевный клуб. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас во все моменты! Мы всегда будем рядом, несмотря на любое расстояние. Вы лучшие! Спасибо городу Краснодар за все, что ты мне подарил, за добрых людей, за теплые дни, за красивые улыбки. Спасибо за все», — написала Грызлова в Instagram.

Ранее «Краснодар» объявил, что полузащитник Руслан Камболов и нападающие Маркус Берг и Ари покинут клуб в конце сезона.

35-летний бразилец с российским паспортом выступал за «Краснодар» с 2013 года, а в сезоне-2017/18 был арендован «Локомотивом». Всего на счету Ари 172 матча за «быков», в которых он забил 54 гола и сделал 37 результативных передач.