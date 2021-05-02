«Спартак» может продать Урунова в «Уфу» за 3 миллиона евро

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал запрос клуба в «Спартак» о переходе Остона Урунова. Футболист выступает в уфимском клубе на правах аренды.

По информации «РБ Спорт», «Уфа» прислала в «Спартак» официальный запрос на приобретение Урунова за 1 млн евро. За эту же сумму красно-белые покупали полузащитника у уфимцев. Но «Спартак» прислал ответное письмо, в котором заявил, что не будет продавать футболиста дешевле 3 миллионов евро.

«Прислали запрос в «Спартак» о покупке Остона Урунова? Мы присылали это запрос давно. Это было до подписания арендного соглашения. По покупке Урунова мы связывались месяца два назад, еще до возобновления чемпионата. Но сошлись на арендном соглашении с правом выкупа. Это право не является обязательным. «Спартак» не хотел его отдавать дешевле 3 миллионов евро? Да, так и есть. Будет ли оформлен переход? Пока мы ничего не знаем. Давайте доиграем сезон, а там уже будет видно.»

20 февраля стало известно, что футболист перешел в «Уфу» на правах аренды из «Спартака» до конца сезона-2020/21. Летом 2020 года «Спартак» купил Урунова у «Уфы», подписав с игроком долгосрочный контракт.

(Артем Бухаев)