Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал «СЭ» оптимистичный прогноз на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком». Встреча пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге.

— Ожидания самые положительные, — заявил Боярский «СЭ». — После «Динамо» нам никак нельзя опускать планку, надо доказывать свою состоятельность. Это нужно и Семаку, и команде, и Дзюбе с Азмуном, и Дриусси. Команда в хорошей форме, Лунев тоже неплох. Единственное, что мы теряем — зрителя. Не будет еще одного игрока, петербуржской поддержки будет мало.

Команды достойны друг друга. Компромиссов не будет. Надеюсь, все получат удовольствие — и футболисты, и зрители. Преимуществ команд пока не вижу, но «Зенит» выглядит получше. И Семаку нужно доказать свою состоятельность, потому что на него слишком много вылили помоев. «Спартак, несмотря на поражение в «Сочи», тоже в хорошей форме.

— Поражение «Зенита» будет сигналом для отставки Семака?

— Нет. Я глубоко убежден, что «Зенит» не проиграет. Самое печальное — ничья. Прогнозировать не буду, но «Зенит» точно не проиграет. Очень много зависит от первого гола. Думаю, первым забьет Азмун с подачи Дзюбы.

— Матч со «Спартаком» — самый важный для «Зенита» до зимнего перерыва?

— Да. И все болельщики, думаю, так считают. К этому матчу готовятся давно.

— За счет чего «Спартак» сможет доставить «Зениту» неудобства?

— В мастерстве преимущества у «Спартака» нет. И Семак это знает, поэтому сможет реализовать свои тренерские замыслы.

— Победа «Зенита» будет важным рывком в борьбе за чемпионство?

— Такая надежда будет у всех. Будет серьезный отрыв. Но все будут пытаться помешать, поэтому матч будет интересен для всех. И для футболистов, и для тренеров, и для болельщиков, и для журналистов.

«Спартак» с 35 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первое место и 38 баллов.

(Константин Колмаков)