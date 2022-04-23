Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг объяснил, почему не попадает в состав команды на матчи.

«Надеюсь, что буду играть. Как здоровье? Еще не восстановился», — сказал Ротенберг.

Борис Ротенберг стал игроком «Локомотива» летом 2016 года. Всего за время выступления за клуб он выходил на поле в десяти матчах РПЛ. При этом два прошлых сезона игрок пропустил из-за травмы. Свой последний матч в составе московского клуба защитник провел 5 декабря 2018 года.

В составе «Локомотива» Ротенберг выигрывал чемпионат России, трижды становился обладателем Кубка, а также выигрывал Суперкубок страны.