Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Сергей Анохин прокомментировал матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» (2:1).

— Как вам игра сегодня?

— Очень рад, что «Локомотиву» удалось победить. Неплохая игра получилась.

— Как поживает ваша букмекерская контора?

— Сегодня я смотрел, как она позиционировалась на этом прекрасном матче.

— Вас устраивает сотрудничество с «Локомотивом»?

— Еще пока не знаю.