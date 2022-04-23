Губернатор Нижегородской области рассказал о финансировании клуба после поражения от «Локо»

Губернатор Нижегородской области заявил, что у «Нижнего Новгорода» будут деньги в большом объеме

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после поражения «Нижнего Новгорода» от «Локомотива» (1:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

«Игра отличная, прекрасная. «Нижний Новгород» в этом сезоне оцениваю хорошо. Особенно эту игру. Жалко, что не повезло. Жалко, что не реализовали свои моменты. Будут ли деньги у клуба? Безусловно! В большом объеме!» — сказал Никитин.

«Нижний Новгород», который тренирует Александр Кержаков, с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — пятый с 41 баллом.