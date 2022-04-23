Губернатор Нижегородской области рассказал о финансировании клуба после поражения от «Локо»
Губернатор Нижегородской области заявил, что у «Нижнего Новгорода» будут деньги в большом объеме
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после поражения «Нижнего Новгорода» от «Локомотива» (1:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
«Игра отличная, прекрасная. «Нижний Новгород» в этом сезоне оцениваю хорошо. Особенно эту игру. Жалко, что не повезло. Жалко, что не реализовали свои моменты. Будут ли деньги у клуба? Безусловно! В большом объеме!» — сказал Никитин.
«Нижний Новгород», который тренирует Александр Кержаков, с 28 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — пятый с 41 баллом.
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|
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|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
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|25
|13
|4
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|43
|
5
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|25
|11
|8
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|41
|
6
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|
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|
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|
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|
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|26
|7
|7
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|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
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|
13
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|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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