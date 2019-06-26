Боккетти хочет уйти из “Спартака”, получив всю зарплату

"СЭ" стали известны подробности переговоров руководства красно-белых с защитником Сальваторе Боккетти по поводу расторжения контракта. "Спартак" предлагает 32-летнему итальянцу расстаться за половину зарплаты, причитающейся футболисту по договору, действующему до июня 2020 года.

Легионер настаивает на выплате всей суммы полностью – это около 1,2 миллиона евро. Пока стороны далеки от взаимопонимания. При этом у Боккетти есть варианты продолжения карьеры в Турции и одном из клубов РПЛ. (Вячеслав Короткин)

Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России-2016/17, а также выигрывал Суперкубок-2017.

В минувшем сезоне Боккетти провел 22 матча за "Спартак".

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