Малком может сыграть за «Зенит» в матче за Суперкубок, несмотря на вызов на Олимпиаду

Сегодня, 19 июня, работу с «Зенитом» возобновили два бразильских легионера — 23-летний хавбек Вендел и 24-летний фланговый форвард Малком, получившие разрешение прибыть в расположение команды на четыре дня позже начала первого сбора.

При этом в клубе рассчитывают, что нападающий сможет помочь «Зениту» в намеченном на 17 июля матче за Суперкубок против «Локомотива» — несмотря на то, что Малком включен в заявку сборной Бразилии на футбольный турнир Олимпиады в Токио, который пройдет с 21 июля по 7 августа.

Пока питерцы тренируются на своей базе в Удельной, а 28 июня чемпионы России отправятся в Австрию, где пробудут до 11 июля. Там запланированы три спарринга — с «Шальке» (3 июля), «Вердером» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).