В ЦСКА объяснили, почему продлили контракт с Васиным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ», что клуб продлил контракт с защитником Виктором Васиным.

— Вы уже объявили о двух трансферах. А еще планируете кем-то усилить команду перед стартом нового сезона?

— Да, перед нами стоит такая задача. Но в этом вопросе мы следуем внутренней философии: строительство команды вокруг своего ядра с точечным усилением. В летнее трансферное окно резких решений принимать не планируем. Акцент делаем на футболистов, уже находящихся в команде. Клуб продлил контракт с Виктором Васиным, сохранили в команде Наира Тикнизяна, ведем переговоры с Аланом Дзагоевым. Как вы уже знаете, мы подписали двух футболистов национальной сборной России — Антона Заболотного и Максима Мухина.

В то же время гораздо раньше, чем обычно, мы имеем шорт-листы на ключевые позиции, где новый главный тренер может попросить усиления. В этом списке в том числе игроки национальных сборных своих стран и игроки из топ-чемпионатов.

— Вы сказали, что продлили контракт с Виктором Васиным. А как руководство смотрит на его ошибки, которые уже не раз становились роковыми для команды?

— Виктор — крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона. К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому.

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