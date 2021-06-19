Гендир «Крыльев»: «Пока Пиняев просто будет работать с командой»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев сообщил, что нападающий Сергей Пиняев проведет в команде сбор.

«Пока Пиняев просто будет работать с командой, а дальше уже будем вести переговоры с его представителем, — отметил Андреев. — Сергей игрок видный, хорошо знаком тренеру. Будем садиться и разговаривать. Текущий сбор он точно пройдет с нами. Знаю, что им интересовались многие клубы. Какая ситуация с другими возможными вариантами развития его карьеры, мне сказать сложно. Думаю, в течение недели мы пообщаемся (с его представителем), и наступит ясность».

17 мая 16-летний Пиняев объявил об уходе из «Чертаново». В тот же день появилась информация о том, что футболист может подписать контракт с «Барселоной».

Пиняев принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.