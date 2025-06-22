Blick: Челестини может грозить тюремный срок в Швейцарии из-за работы в ЦСКА

Главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини может грозить тюремный срок в Швейцарии из-за работы в московском клубе, сообщает Blick

По данным швейцарского издания, законодательство Швейцарии и Испании, где проживает 49-летний специалист, запрещает получать вознаграждения от экономического субъекта, который находится под санкциями Евросоюза. К ним относится ЦСКА.

Таким образом, Челестини может грозить пять лет тюрьмы в Швейцарии и шесть лет заключения в Испании, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в этих странах.

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». На посту главного тренера Фабио сменил серба Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.