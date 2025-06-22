Футбол
22 июня, 23:31

Blick: Челестини может грозить тюремный срок в Швейцарии из-за работы в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фабио Челестини.
Фото Global Look Press

Главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини может грозить тюремный срок в Швейцарии из-за работы в московском клубе, сообщает Blick

По данным швейцарского издания, законодательство Швейцарии и Испании, где проживает 49-летний специалист, запрещает получать вознаграждения от экономического субъекта, который находится под санкциями Евросоюза. К ним относится ЦСКА.

Таким образом, Челестини может грозить пять лет тюрьмы в Швейцарии и шесть лет заключения в Испании, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в этих странах.

В пятницу, 20 июня, ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». На посту главного тренера Фабио сменил серба Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.

  • спас

    ... в годы второй Мировой поставляющая фашистам сталь, редкие металлы, взрыватели и прочее... Но по по отношению к своим гражданам там особый пиетет... Так что ничего ему не грозит.

    25.06.2025

  • Mick Shelby

    Наверное, у них все деньги меченые.

    23.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    Россия уже не считает Швейцарию нейтральной

    23.06.2025

  • хурма(сельдерей)

    санкции ЕС это тоже бред европа нисколько не изменилась все гадости человеческие родились там

    23.06.2025

  • Bache Gabrielsen

    Придется ему в России все эти деньги пропить. Непростая задача будет :)

    23.06.2025

  • Mr.Deadhead

    вся нездоровая возня вокруг ЦСКА началась в аккурат после того, как команда поперла вверх и взяла Кубок, и грязь в прессе и уговоры Николича бывшым бомжом Рибалтой... значит - кто-то не на шутку забеспокоился...

    23.06.2025

  • Старшой0754

    На западе ЦСКА считается армейским клубом. Все что касается армии - под санкциями.

    23.06.2025

  • Сергей Я.

    Бред.хотя не отменяет того факта,что евроупыри сушествуют

    23.06.2025

  • ONIKAN2013

    Вот именно, что только на словах нейтральная.

    23.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Что только не просчитаешь в СЭ с утра...:grin:

    23.06.2025

  • spor71917

    А Испания ?!

    23.06.2025

  • Максим Максимов

    Швейцария типа нейтральная страна и действительно не входит в ЕС, однако на уровне своего национального законодательства приняла свои экономические санкции против России.

    23.06.2025

  • Natalya Antropova

    Рабинер завтра-послезавтра напишет, что это "Проделки Газпрома", ну или Спартака...

    23.06.2025

  • Vitalik Klimov

    Средневековье

    23.06.2025

  • спас

    Швейцария официальнонейтральная страна, к слову.

    23.06.2025

  • Динамов

    Желтушные фантазии СМИ. Вопрос лишь в том, зачем эту помоYку тянут на страницы данного сайта, перепечатывая всякий бред.

    23.06.2025

  • TORO

    Дичь. ЦСКА не находится под санкциями. Видимо, идёт давление на швейцарца, чтобы он сам разорвал контракт, и отказался от работы в России. Попутно делают вброс такой лживой инфы в СМИ, чтобы создать давление через медиа. И неважно, что инфа лживая - простой обыватель ведь этого не знает)

    23.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Как вы надоели уже! Ну,запросите экстрадицию.

    22.06.2025

  • Ю.Ю.

    ...если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в этих странах. --------------------------------------------------------------------------- Феноменально! Интересно, как они будут это определять?

    22.06.2025

  • sdf_1

    Вы хоть понимаете, что распространяя подобные публикации газетёнки Blick, вы тем самым работаете на врага, сея панику и хаос в наших рядах?

    22.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

