Гладышев: «Ко мне чуть меньше внимания, чем к Тюкавину и Захаряну, но я в нем и не нуждался»

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о том, что его сверстники Константин Тюкавин и Арсен Захарян привлекали к себе больше внимание в московском клубе.

«Может, ко мне чуть-чуть меньше внимания Но я и не нуждался в этом внимании, мне оно не нужно. Тяжело мне это дается», — сказал Гладышев в интервью пресс-службе бело-голубых.

В прошедшем сезоне 22-летний воспитанник бело-голубых провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.