22 июня, 23:35

Гладышев: «Ко мне чуть меньше внимания, чем к Тюкавину и Захаряну, но я в нем и не нуждался»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев ответил на вопрос о том, что его сверстники Константин Тюкавин и Арсен Захарян привлекали к себе больше внимание в московском клубе.

«Может, ко мне чуть-чуть меньше внимания Но я и не нуждался в этом внимании, мне оно не нужно. Тяжело мне это дается», — сказал Гладышев в интервью пресс-службе бело-голубых.

В прошедшем сезоне 22-летний воспитанник бело-голубых провел 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь голевых передач.

Источник: Youtube-канал ФК «Динамо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  руслан магомедов

    Чему завидоать? захарьянка, онол и в Динамо было так себе. Но зато теперь его агент объе..обманул сосьедаду и захарьянка зажил. Армянский фокус.

    23.06.2025

    Blick: Челестини может грозить тюремный срок в Швейцарии из-за работы в ЦСКА

    В ЦСКА опровергли информацию об угрозе тюремного заключения Челестини
