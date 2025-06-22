Источник: «Краснодар» предложил 4 миллиона евро за полузащитника «Нанта» Дугласа Аугусто

«Краснодар» заинтересован в переходе хавбека «Нанта» Дугласа Аугусто, сообщает Ouest-France.

По информации источника, «быки» предложили французскому клубу 4 миллиона евро за 28-летнего бразильца. Эта сумма не устраивает «Нант», но клубы продолжают вести переговоры.

Дуглас Аугусто выступает за «Нант» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 6 миллионов евро. Его контракт с «Нантом» рассчитан до лета 2027 года.