Бизнесмен Садыгов — о назначении Артиги в «Химки»: «Цель на следующий сезон — попасть в первую восьмерку»
Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера Франка Артиги.
28 июня пресс-служба клуба сообщила о достижении контрактного соглашения с испанским специалистом.
«Решение о назначении принимал спортивный блок клуба. Решили попробовать иностранную школу. Цель на следующий сезон для тренера — попасть в первую восьмерку, повторить наш клубный рекорд в РПЛ», — сказал Садыгов «СЭ».
47-летний испанский специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.
Ранее Артига тренировал «Родину». Под его руководством московская команда финишировала на пятом месте в сезоне-2023/24. До этого испанец также работал в системе «Барселоны» и сборной ОАЭ до 20 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -