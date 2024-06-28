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Бизнесмен Садыгов — о назначении Артиги в «Химки»: «Цель на следующий сезон — попасть в первую восьмерку»

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение на пост главного тренера Франка Артиги.

28 июня пресс-служба клуба сообщила о достижении контрактного соглашения с испанским специалистом.

«Решение о назначении принимал спортивный блок клуба. Решили попробовать иностранную школу. Цель на следующий сезон для тренера — попасть в первую восьмерку, повторить наш клубный рекорд в РПЛ», — сказал Садыгов «СЭ».

47-летний испанский специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Ранее Артига тренировал «Родину». Под его руководством московская команда финишировала на пятом месте в сезоне-2023/24. До этого испанец также работал в системе «Барселоны» и сборной ОАЭ до 20 лет.

ФК Химки
Франк Артига
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