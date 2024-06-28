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Сегодня, 15:05

С «Химок» сняли запрет на регистрацию футболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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РФС сообщил о снятии запрета с «Химок» на регистрацию новых футболистов.

Запрет был наложен в мае этого года в связи с долгом подмосковного клуба перед ранее аккредитованным посредником РФС ИП Порошиным Д.С.

«Снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в заявлении на сайте организации.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ. 28 июня клуб объявил о назначении испанца Франка Артиги на пост главного тренера команды.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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