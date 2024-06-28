Франк Артига стал главным тренером «Химок»
«Химки» объявили о назначении испанца Франка Артиги новым главным тренером команды.
47-летний специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.
Ранее Артига тренировал «Родину». Под его руководством московская команда финишировала на пятом месте в сезоне-2023/24. До этого испанец также работал в системе «Барселоны» и сборной ОАЭ до 20 летю
Источник: ФК «Химки»
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