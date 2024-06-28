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Мостовой: «Зачем нанимать футбольного агента, который меня продвинет? У меня есть достоинство»

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о своей тренерской карьере.

— Не думали над тем, чтобы нанять футбольного агента, который вас продвинет?

— Нет, не думал. Мне не 30 лет. Зачем мне заниматься поисками работы? Мой телефон доступен для всех 24 часа в сутки. Пускай занимаются этим всякие Абаскали, Тедеско. Они это всю жизнь и делают. А мы всегда надеялись на свои ноги и голову. Но в нашей стране вот так. Ко многим жизнь несправедлива. Я не буду выходить на дорогу, поднимать руку и говорить: «Возьми». У меня есть достоинство, — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа 2023 года.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР. В 2005 году Мостовой завершил карьеру игрока.

Александр Мостовой
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