Бизнесмен Садыгов о том, могут ли уволить Гогниева из «Химок»: «Его работа всех устраивает»

Бизнесмен Туфан Садыгов поделился с «СЭ» мнением о будущем главного тренера «Химок» Спартака Гогниева после перепалки с защитником Дмитрием Тихим.

10 марта сообщалось, что у Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в Сети появилась аудиозапись эмоционального разговора тренера с игроками «Химок».

— Как поступит клуб, если игрок и тренер из одной команды будут судиться?

— Если это произойдет, то руководство и юристы разберутся. Будет соответствующая реакция. Это бред, конечно, когда человек зарабатывает деньги для своей семьи и начинает так себя вести на рабочем месте... Это касается Гогниева и Тихого.

— Отставку Гогниева после данного инцидента не рассматривали?

— Наверное, его работа в клубе всех устраивает. Сейчас он в Турции тренирует команду на мини-сборе. В чемпионате осталось еще 10 туров. Мне кажется, в прошлом году клуб достаточное количество раз менял специалистов...

Спартак Гогниев возглавляет «Химки» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 18 матчей во всех турнирах, одержала одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 20 матчах.