Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Бизнесмен Садыгов считает, что Тихий хочет пропиариться на перепалке с Гогниевым

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Тихий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бизнесмен Садыгов рассказал «СЭ», почему в интернете появилась аудиозапись ругани главного тренера подмосковной команды Спартака Гогниева во время конфликта с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

— На днях появилась аудиозапись ругани Гогниева в адрес игроков. Получается, конфликт с Тихим и Гулиевым действительно был?

— У клуба есть руководство. Я не слушал эту запись — тот, кто сливает это в интернет, пусть и прокомментирует. Какой конфликт может быть между тренером и игроками? На мой взгляд, между тренером и игроком не может быть конфликта, потому что есть руководитель и подчиненный. Нужно соблюдать субординацию. Если кто-то с кем-то громко разговаривает, это не значит, что у них конфликт.

— Но они не просто громко разговаривали, там была и нецензурная лексика.

— Все нецензурно выражаются. Но это не повод рассказывать о случившемся на ТВ или писать в газете. Подобные вещи должны оставаться внутри коллектива.

Вскрывая происходящее внутри команды, господин Тихий и господин журналист хотят обратить внимание на себя, может, даже пропиариться. В открытом доступе публиковать матерные слова и всякую брань — это точно не красит СМИ или канал. Правоохранительные органы должны обратить на это внимание. Любой ребенок или женщина могут прочитать подобное — и это не лучшем образом отразится на воспитании.

Спартак Гогниев. «Кто-то хочет создать вокруг «Химок» клоунаду!» Туфан Садыгов — о скандале с Гогниевым и предложении расширить РПЛ

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Глава МОК Бах выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Бизнесмен Садыгов о том, могут ли уволить Гогниева из «Химок»: «Его работа всех устраивает»
Бизнесмен Садыгов считает ссору Тихого и Гогниева актом провокации против «Химок»
Садыгов заявил, что защитник «Химок» Тихий решил остаться в клубе до конца сезона
Бизнесмен Садыгов считает, что в следующем сезон РПЛ может принять участие тридцать шесть команд
«Кто-то хочет создать вокруг «Химок» клоунаду!» Туфан Садыгов — о скандале с Гогниевым и предложении расширить РПЛ
Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке нас просто убивает!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бизнесмен Садыгов о том, могут ли уволить Гогниева из «Химок»: «Его работа всех устраивает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости