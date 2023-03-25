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Бизнесмен Садыгов считает ссору Тихого и Гониева актом провокации против «Химок»

Константин Белов
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бизнесмен Туфан Садыгов заявил «СЭ», что считает ссору защитника «Химок» Дмитрия Тихого и главного тренера Спартака Гогниева актом провокации против клуба.

10 марта сообщалось, что у Гогниева произошел конфликт с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, который едва не дошел до драки. 22 марта в Сети появилась аудиозапись эмоционального разговора Гогниева с игроками «Химок».

— Запись сделал работник клуба.

— На мой взгляд, это незаконно, если сделано скрытым образом и без разрешения. Думаю, руководство клуба проведет расследование с компетентными органами и выяснит, почему и зачем была сделана эта запись. Потому что это относится к информационной безопасности организации.

Любая информация, находящаяся внутри, считается собственностью клуба, ее распространение без согласия является незаконным. Юристы более компетентно разберутся в этом. Наверное, кому-то нужно создать вокруг клуба клоунаду, но точно не руководству и инвестору.

— Кому это может быть выгодно?

— Считаю, что это является актом провокации против клуба. Сотрудники службы безопасности разберутся в этом в ближайшее время.

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Защитник не попадал в заявку клуба на официальные матчи с октября 2022 года.

Гогниев возглавляет «Химки» с сентября 2022 года.

Спартак Гогниев. «Кто-то хочет создать вокруг «Химок» клоунаду!» Туфан Садыгов — о скандале с Гогниевым и предложении расширить РПЛ
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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Бизнесмен Садыгов о том, могут ли уволить Гогниева из «Химок»: «Его работа всех устраивает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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