Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и прокомментировал свой гол со штрафного.

«Всегда тяжело, когда проигрываешь в таких больших играх. У «Локомотива» хорошая, опытная команда. Они умеют контролировать мяч, держали его всю игру. Мы время от времени играли чуть низко, но с игры они почти не создавали моментов, в основном — со стандартов.

Мой гол со штрафного? Еще когда был маленький, постоянно бил такие стандарты. В последние два-три года очень много работал над этим, нанял тренера специально для ударов. Сегодня получилось забить, но, к сожалению, этого не было достаточно.

После гола меня называли «пушка страшная»? Да, знаю, что это такое. Спасибо всем, кто меня так называл, но еще раз скажу — если команда проигрывает, все остальное не так важно", — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне 23-летний Бистрович провел один матч за армейцев и забил один гол.