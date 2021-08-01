Бистрович — о голе «Локомотиву» со штрафного: «Нанял тренера специально для ударов»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и прокомментировал свой гол со штрафного.
«Всегда тяжело, когда проигрываешь в таких больших играх. У «Локомотива» хорошая, опытная команда. Они умеют контролировать мяч, держали его всю игру. Мы время от времени играли чуть низко, но с игры они почти не создавали моментов, в основном — со стандартов.
Мой гол со штрафного? Еще когда был маленький, постоянно бил такие стандарты. В последние два-три года очень много работал над этим, нанял тренера специально для ударов. Сегодня получилось забить, но, к сожалению, этого не было достаточно.
После гола меня называли «пушка страшная»? Да, знаю, что это такое. Спасибо всем, кто меня так называл, но еще раз скажу — если команда проигрывает, все остальное не так важно", — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.
В текущем сезоне 23-летний Бистрович провел один матч за армейцев и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kristijan-bistrovic-nanyal-spetsialnogo-trenera-dlya-takikh-udarov/
18496 голосов
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю