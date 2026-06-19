«Олимпия» арендовала форварда «Рубина» Марвина Чуни

«Рубин» объявил о переходе нападающего Марвина Чуни в «Олимпию» на правах аренды.

24-летний албанец будет выступать за команду из Любляны до конца сезона-2026/27.

В первой половине сезоне-2025/26 Чуни был арендован «Сампдорией». На его счету 16 матчей, 1 гол и 1 результативный пас. Во второй половине сезона он играл на правах аренды за «Бари» — 17 матчей и 1 гол.

Контракт Чуни с «Рубином» действует до лета 2028 года.