Тренер ЦСКА Бабаян считает, что армейцы могли обыграть «Локомотив»
Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ.
«В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация — такое бывает.
На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос — забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили, и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать», — цитирует Бабаяна ТАСС.
У ЦСКА 3 очка после двух туров, команда занимает восьмое место, в следующем туре армейцы сыграют в гостях с «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю