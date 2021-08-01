Тренер ЦСКА Бабаян считает, что армейцы могли обыграть «Локомотив»

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ.

«В целом, если бы мы были похладнокровнее, смогли бы добиться ничейного результата. Моментов у нас было больше, особенно во втором тайме; ударов тоже, если посмотреть статистику, у всей атакующей линии было больше ярких моментов, в которых нужно было забивать. К сожалению, подвела реализация — такое бывает.

На ничью точно наиграли! А на победу? Это сложный вопрос — забей свои моменты, можно было и выиграть. Но не забили, и, как итог, проиграли. Прошел второй тур, нужно дальше работать», — цитирует Бабаяна ТАСС.

У ЦСКА 3 очка после двух туров, команда занимает восьмое место, в следующем туре армейцы сыграют в гостях с «Динамо».