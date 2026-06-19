Шварц: «Выражаю благодарность руководству «Динамо» за доверие»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поблагодарил руководство клуба.

В мае бело-голубые объявили о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 годы.

«Хотел бы выразить благодарность клубу за все, что было на протяжении последних нескольких недель.

Я очень благодарен за тот момент, который мне предоставилось испытать. Эмоции, которые я переживал, верх того, что может быть. Особенно запомнился день прилета: меня встретили большое количество людей. Очень благодарен им.

Также выражаю благодарность руководству «Динамо», совету директоров менеджменту за доверие. Те два дня на базе клуба — тому доказательство», — сказал Шварц на пресс-конференции.