Шапи: «С Галицким у нас нормальные отношения, поздравлял с чемпионством»

Футболист «Спортинг Канзас-Сити» Магомед Шапи-Сулейманов в новом выпуске FONtour в США рассказал, что сохранил хорошие отношения с руководством «Краснодара».

— Когда «Краснодар» стал чемпионом, ты Сергея Николаевича поздравил?

— Да, я поздравлял Сергея Николаевича и Мурата Олеговича. Все руководство.

— То есть у вас сохранились нормальные отношения?

— Да, нормальные отношения с Сергеем Николаевичем у нас. Я вот когда приезжал, последний раз зимой, был на матче «Краснодар» — ЦСКА. Сергей Николаевич меня в ложу пригласил к себе после игры. Они там только о футболе разговаривают, кстати. Потом мы пошли вместе еще к Хабибу. Хабиб там тоже был, с ним разговаривали. После этого на следующий день уже там с Муратом Олеговичем и Хабибом на завтрак ходили, — сказал футболист.



Сулейманов выступал за «Краснодар» с 2017 по 2024 года. Всего он провел за «быков» 124 матча, забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.