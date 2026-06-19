Шварц — журналистам: «Обещаю отвечать на русском. Дайте мне три месяца»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что будет давать интервью на английском языке, но обещал вскоре отвечать на вопросы по-русски.

— Насколько сильно Вы изменились за то время, что вас не было в «Динамо»?

— За четыре года моего отсутствия произошло многое, — сказал Шварц на пресс-конференции. — Не только в жизни, но и в плане спортивной составляющей. Если говорить о решении снова прийти в «Динамо», оно не имеет ничего общего с тем, что было. Не будем сравнивать. Это будет новый опыт.

— Будет ли «Динамо» играть в тот же футбол, что был до вашего ухода?

— Нашей каждодневной работой является то, что мы должны развиваться. Нужно создать хорошую атмосферу. Это будет новая история. В данном случае мы должны стремиться быть лучше, улучшать свои показатели.

Мы будем играть очень интенсивно. Могу сказать это однозначно. Будем полны сил и энергии.

— Вы будете разговаривать с нами на английском, а не на немецком?

— Как Вы знаете, я два года был в Нью-Йорке, мне комфортно разговаривать на английском. Обещаю ответить Вам на русском, дайте мне три месяца.

— Что с составом?

— Миранчук, Тюкавин, Сергеев отсутствуют, потому что были в сборной России. У них будет немного дополнительных дней отпуска. Бителло приедет на неделю позже. К следующей присоединиться к команде. Что касается Рикардо, его нет из-за личных моментов. Он присоединится к команде так скоро, как будет возможно. Маричаль сегодня приболел. Надеемся, что только сегодня.