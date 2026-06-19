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Шварц: «Было непросто прощаться с «Динамо» четыре года назад»

Федор Носов
Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сравнил команду спустя четыре года после возвращения.

В мае бело-голубые объявили о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год.

Кто будет исполнять функции Андрея Воронина в вашем штабе сейчас?

— Отличный вопрос. Каждый из членов тренерского штаба важен. Мы говорим также о тренерах по физической подготовке. Когда я впервые увидел Паршивлюка в качестве игрока, я понял, что он осознает, как выстраивать футбол, который может читать игру. У него есть навыки, чтобы стать прекрасным тренером.

Что касается Паршивлюка, у него будет своя зона ответственности, как и у любого другого члена тренерского штаба. Сергей будет делать мостик между игроками и тренерским штабом. Паршивлюк также будет заниматься анализом игры в обороне, так как он был прекрасным правым защитником.

— Что глобально поменялось по сравнению с тем временем, когда вы уходили из клуба? Ситуация, возможно, даже стала сложнее. Почему в 2022 году невозможно было продолжить работу?

— Хороший вопрос. Сейчас я могу ответить на него. Когда я покинул Россию, для каждого человека та ситуация была новой. У нас были долгие диалоги с руководством. Как для иностранца, ситуация была непростая. Мы работали рука об руку. Было непросто принять решение четыре года назад, а особенно прощаться.

На протяжении всех четырех лет мы оставались в тесном контакте с клубом. Говорили о спорте, о жизни, о клубах, в которых я работал. Разговаривал и с семьей. Не хотел бы говорить о том, что было, возвращаться к той ситуации. Сейчас мы ставим задачи с чистого листа. Нужно усердно работать, чтобы добиваться успеха. Эти первые два дня были изумительными.

Я понимаю, что ситуация не поменялась за четыре года. Изменилось наше отношение. Но для меня, как человека, как тренера, чувствовать людей в клубе помогло вернуться сюда. Наш совместный фокус направлен на каждодневную работу.

— Вы сказали, что регулярно общались с руководством. Насколько изменился наш футбол за четыре года, насколько сложнее выиграть РПЛ?

— Мы понимаем, что будет достаточно сложно выигрывать матчи. Скажу о ТТД, скорости, мастерстве игроков ведущих клубов.

Многие южноамериканские футболисты влияют на игру, потому что их много в лиге. Они проявляют себя хорошо. В связи с этим мы должны хорошо готовы физически, тактически обучены. Важным фактором является постоянство, учитывая количество матчей в чемпионате.

— Сколько вы думали над предложением «Динамо»?

— Из-за ситуации прежде всего нужно было поговорить с семьей. В какой-то момент стало понятно: это правильное время для того, чтобы вернуться в клуб. Все прошло достаточно быстро. Приняли решение с тренерским штабом, с которым будем работать.

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Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
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Ахмат

 26 1 5
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