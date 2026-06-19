Шварц: «Было непросто прощаться с «Динамо» четыре года назад»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сравнил команду спустя четыре года после возвращения.
В мае бело-голубые объявили о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год.
Кто будет исполнять функции Андрея Воронина в вашем штабе сейчас?
— Отличный вопрос. Каждый из членов тренерского штаба важен. Мы говорим также о тренерах по физической подготовке. Когда я впервые увидел Паршивлюка в качестве игрока, я понял, что он осознает, как выстраивать футбол, который может читать игру. У него есть навыки, чтобы стать прекрасным тренером.
Что касается Паршивлюка, у него будет своя зона ответственности, как и у любого другого члена тренерского штаба. Сергей будет делать мостик между игроками и тренерским штабом. Паршивлюк также будет заниматься анализом игры в обороне, так как он был прекрасным правым защитником.
— Что глобально поменялось по сравнению с тем временем, когда вы уходили из клуба? Ситуация, возможно, даже стала сложнее. Почему в 2022 году невозможно было продолжить работу?
— Хороший вопрос. Сейчас я могу ответить на него. Когда я покинул Россию, для каждого человека та ситуация была новой. У нас были долгие диалоги с руководством. Как для иностранца, ситуация была непростая. Мы работали рука об руку. Было непросто принять решение четыре года назад, а особенно прощаться.
На протяжении всех четырех лет мы оставались в тесном контакте с клубом. Говорили о спорте, о жизни, о клубах, в которых я работал. Разговаривал и с семьей. Не хотел бы говорить о том, что было, возвращаться к той ситуации. Сейчас мы ставим задачи с чистого листа. Нужно усердно работать, чтобы добиваться успеха. Эти первые два дня были изумительными.
Я понимаю, что ситуация не поменялась за четыре года. Изменилось наше отношение. Но для меня, как человека, как тренера, чувствовать людей в клубе помогло вернуться сюда. Наш совместный фокус направлен на каждодневную работу.
— Вы сказали, что регулярно общались с руководством. Насколько изменился наш футбол за четыре года, насколько сложнее выиграть РПЛ?
— Мы понимаем, что будет достаточно сложно выигрывать матчи. Скажу о ТТД, скорости, мастерстве игроков ведущих клубов.
Многие южноамериканские футболисты влияют на игру, потому что их много в лиге. Они проявляют себя хорошо. В связи с этим мы должны хорошо готовы физически, тактически обучены. Важным фактором является постоянство, учитывая количество матчей в чемпионате.
— Сколько вы думали над предложением «Динамо»?
— Из-за ситуации прежде всего нужно было поговорить с семьей. В какой-то момент стало понятно: это правильное время для того, чтобы вернуться в клуб. Все прошло достаточно быстро. Приняли решение с тренерским штабом, с которым будем работать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5