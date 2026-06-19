Шварц: «Было непросто прощаться с «Динамо» четыре года назад»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц сравнил команду спустя четыре года после возвращения.

В мае бело-голубые объявили о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду с 2020 по 2022 год.

Кто будет исполнять функции Андрея Воронина в вашем штабе сейчас?

— Отличный вопрос. Каждый из членов тренерского штаба важен. Мы говорим также о тренерах по физической подготовке. Когда я впервые увидел Паршивлюка в качестве игрока, я понял, что он осознает, как выстраивать футбол, который может читать игру. У него есть навыки, чтобы стать прекрасным тренером.

Что касается Паршивлюка, у него будет своя зона ответственности, как и у любого другого члена тренерского штаба. Сергей будет делать мостик между игроками и тренерским штабом. Паршивлюк также будет заниматься анализом игры в обороне, так как он был прекрасным правым защитником.

— Что глобально поменялось по сравнению с тем временем, когда вы уходили из клуба? Ситуация, возможно, даже стала сложнее. Почему в 2022 году невозможно было продолжить работу?

— Хороший вопрос. Сейчас я могу ответить на него. Когда я покинул Россию, для каждого человека та ситуация была новой. У нас были долгие диалоги с руководством. Как для иностранца, ситуация была непростая. Мы работали рука об руку. Было непросто принять решение четыре года назад, а особенно прощаться.

На протяжении всех четырех лет мы оставались в тесном контакте с клубом. Говорили о спорте, о жизни, о клубах, в которых я работал. Разговаривал и с семьей. Не хотел бы говорить о том, что было, возвращаться к той ситуации. Сейчас мы ставим задачи с чистого листа. Нужно усердно работать, чтобы добиваться успеха. Эти первые два дня были изумительными.

Я понимаю, что ситуация не поменялась за четыре года. Изменилось наше отношение. Но для меня, как человека, как тренера, чувствовать людей в клубе помогло вернуться сюда. Наш совместный фокус направлен на каждодневную работу.

— Вы сказали, что регулярно общались с руководством. Насколько изменился наш футбол за четыре года, насколько сложнее выиграть РПЛ?

— Мы понимаем, что будет достаточно сложно выигрывать матчи. Скажу о ТТД, скорости, мастерстве игроков ведущих клубов.

Многие южноамериканские футболисты влияют на игру, потому что их много в лиге. Они проявляют себя хорошо. В связи с этим мы должны хорошо готовы физически, тактически обучены. Важным фактором является постоянство, учитывая количество матчей в чемпионате.

— Сколько вы думали над предложением «Динамо»?

— Из-за ситуации прежде всего нужно было поговорить с семьей. В какой-то момент стало понятно: это правильное время для того, чтобы вернуться в клуб. Все прошло достаточно быстро. Приняли решение с тренерским штабом, с которым будем работать.