Колосков о предложении «Краснодара» изменить регламент РПЛ: «Раньше играли при любой погоде, лишь бы не срывать календарь»
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение «Краснодара» изменить регламент по проведению матчей.
По информации «РБ Спорт», клуб предложил увеличить нижнюю границу допустимой для проведения игр температуры до -10 градусов вместо -15, оставив верхнюю границу (+35) без изменений. Также утверждается, что «быки» попросили изменить порядок замера температуры: проводить измерения на высоте 180 сантиметров над поверхностью футбольного поля в центральном круге.
«Надо проанализировать эти предложения. Почему температура должна измеряться именно на высоте 180 сантиметров, а не 140? Почему нижняя граница температуры должна быть -10 градусов, а не -12? Этого я немного не понимаю. Помимо этого, есть такие параметры, как ветер, влажность, и прочее. Конечно, я в этом деле не специалист, эти решения должны принимать другие люди. Раньше девиз был такой: играть при любой погоде, лишь бы не срывать календарь. Насчет ограничений, я считаю, что их нужно сделать. Вопрос в том, какие они будут», — сказал Колосков «СЭ».
В сезоне-2025/26 «Краснодар» с 66 очками занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка. Также команда Мурада Мусаева дошла до суперфинала FONBET Кубка России, где уступила «Спартаку» (1:1, пенальти — 3:4).
(Давид Петросян)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1