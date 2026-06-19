«Динамо» продлило контракт с гендиректором Пивоваровым до 2029-го

«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым, сообщает пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

«Очень приятно, спасибо всем, клубу за поддержку. Я люблю свою работу. «Динамо» последние 5,5 года — мой дом. Планирую здесь работать и дальше. Для меня это решение связано с тем, что мы кое-чего не достигли. Работа не завершена. Надо ее доделать, продолжать двигаться в направлении побед, успехов не только в плане коммерческой деятельности, но и спортивной», — сказал Пивоваров.

Пивоваров занимает свою должность с января 2021 года. За это время московская команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России и доходила до финала Кубка России.