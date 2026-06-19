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Источник: «Бока Хуниорс» заинтересован в Барко

Павел Лопатко
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Бока Хуниорс» рассматривает возможность направить предложение «Спартаку» о переходе полузащитника Эсекиэля Барко, сообщает Ole.

По данным источника, новый главный тренер «Бока Хуниорс» Родолфо Арруабаррена намерен усилить состав футболистом, способным вскрывать оборону, действовать на скорости и создавать разницу в игре один в один.

«Спартак» планирует получить за переход 27-летнего аргентинца около 4,5 миллиона евро плюс 50 процентов спортивных прав на игрока.

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При этом футболист хочет вернуться на родину, чтобы быть ближе к своей двухлетней дочери.

Полузащитником также интересуется «Индепендьенте».

Барко играет за российскую команду с июля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 в 37 матчах полузащитник забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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Эсекьель Барко
ФК Бока Хуниорс
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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