«Факел» объявил о назначении Кондратова генеральным директором

Дмитрий Кондратов назначен генеральным директором воронежского «Факела», сообщает пресс-служба клуба.

Кондратов сменил на этом посту Романа Асхабадзе, который покинул клуб 2 июня по истечении контракта.

36-летний Кондратов ранее занимал должность председателя совета директоров «Пари Нижний Новгород», работал советником гендиректора Общероссийского профессионального союза футболистов и зампредседателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

По итогам сезона-2025/26 «Факел» набрал 68 очков и занял второе место в Первой лиге и вышел в РПЛ.