Источник: «Краснодар» предложил 7 миллионов евро за форварда «Индепендьенте» Гутьерреса

«Краснодар» сделал предложение о трансфере флангового нападающего «Индепендьенте» Максимилиано Гутьерреса, сообщает De La Cuna Al Infierno.

По данным источника, «быки» предложили за 22-летнего чилийца около 7 миллионов евро, после вычета налогов сумма составит 5 миллионов евро. Отмечается, что «Индепендьенте» отказался и готов рассмотреть улучшенное предложение, которое уже готовит «Краснодар».

По данным источника, «Индепендьенте» рассчитывает получить не менее 4 миллионов евро чистой прибыли за 50 процентов прав на игрока. В январе 2027-го клуб из Авельянеды должен заплатить чилийскому «Уачипато» около 1 миллиона евро, чтобы завершить трансфер Гутьерреса.

В сезоне-2025/26 вингер провел за аргентинский клуб 9 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гутьерреса в 3 миллиона евро.

На счету форварда 7 матчей за сборную Чили, в которых он забил 2 гола.