«Ростов» назвал шуткой удаленный пост о переходе Сулейманова в «ПСЖ»

«Ростов» в шутку опубликовал пост о переходе нападающего команды Тимура Сулейманова в «ПСЖ».

«Между «Ростовом» и клубом «Пари Сен-Жермен» достигнута договоренность о трансфере нападающего оборонительного плана Тимура Сулейманова», — говорилось в посте, выложенном в Telegram-канале ростовчан.

Клуб удалил публикацию спустя несколько минут, объяснив несерьезность поста.

«Если кто-то поверил в новость про Сулейманова, то знайте — это шутка. Передаем привет Мелехе», — говорится в следующей публикации в канале «Ростова».

Сулейманов перешел в «Ростов» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за команду во всех турнирах.